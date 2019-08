Sur le flanc droit de la défense tricolore, Ruben Aguilar a sa carte à jouer. Lors du dernier rassemblement, Benjamin Pavard et Léo Dubois étaient sélectionnés tandis que Djibril Sidibé est encore dans les plans de Didier Deschamps. Après deux bonnes saisons à Montpellier, Ruben Aguilar (26 ans) a donc décidé de rallier l’AS Monaco. Un choix qui pourrait lui donner davantage de visibilité comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« La sélection c’est dans la tête de chaque joueur. J’ai débuté ma formation en 4-4-2 ou en 4-3-3. Mais à Montpellier j’évoluais dans un 3-5-2 mais avec Michel Der Zakarian on me demandait plus de taches défensives. À moi de prouver que je peux évoluer dans un système à quatre défenseurs comme je l’ai fait lors de ma formation. Pour l’équipe de France, je vais continuer de travailler et à l’AS Monaco j’espère avoir une présélection. »

