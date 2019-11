Titulaire sous les ordres de Paulo Fonseca, Cengiz Ünder a été stoppé net en début de saison à cause d’une blessure à la cuisse. Après avoir débuté les deux premiers matches de la saison en Serie A, l’international turc s’est installé à l’infirmerie pendant plusieurs mois, avant de revenir sur les terrains le 2 novembre dernier contre le Napoli. Mais désormais, le joueur de 22 ans va devoir regagner sa place. Et ce dernier y compte bien.

« Je suis très heureux et maintenant, je me sens prêt à faire de mon mieux pour mon club. Je veux faire les choses au mieux pour ma carrière, en grandissant petit à petit. Je reviens tout juste d’une blessure, je me suis blessé juste avant d’être capable de bien performer. Mais maintenant, tout est derrière moi et je suis là », a lâché le natif de Balikesir après le match des éliminatoires de l’Euro 2020 entre la Turquie et l’Islande (0-0), dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.