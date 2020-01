En fin de semaine, l’Italie s’enflammait pour l’échange avorté entre Spinazzola et Politano. Le défenseur romain et l’ailier doit interiste pensait bien se croiser lors de ce mercato d’hiver. Alors que tout semblait finalisé entre l’AS Roma et l’Inter, un énorme retournement de situation s’est produit. Le deal a finalement capoté, après les visites médicales passées par les deux joueurs. Si un problème médical a longtemps été évoqué, il s’agirait tout simplement d’un souci économique. Invité à s’expliquer sur ce deal manqué, le directeur sportif du club de la Louve Gianluca Petrachi, a livré sa version des faits sur Sky Italia.

« Je connais Marotta, il y a beaucoup de respect et de l’amitié. Mais il y a eu un souci entre lui et Ausilio (directeur sportif de l’Inter). Quelque chose n’a pas fonctionné. Nous avions bouclé l’opération avec des échanges de mails. Ensuite on sait comment ça s’est passé. Politano était apte, l’opération était bouclée. Mais au dernier moment, ils ont voulu changer les conditions, qui devenaient inacceptables pour nous. Nous sommes désolés pour Politano, le peu que nous l’avons vu, il était enthousiaste, il aurait aimé porter le maillot de la Roma, » a ainsi commenté Petrachi. L’échange avorté pourrait contrecarrer les plans d’un certain Olivier Giroud, annoncé proche de l’Inter avant que ces deux prêts ne capotent...