La saison de l’AS Roma n’est pas de tout repos. D’abord dirigée par Eusebio Di Francesco, la Louve a ensuite vu Claudio Ranieiri débarquer en remplacement de ce dernier, évincé pour ses mauvais résultats. Actuellement, la Roma est 5e de Serie A avec 6 points de retard sur le podium.

Et selon la Gazzetta dello Sport, une querelle aurait éclaté à l’entraînement entre Edin Dzeko et Stephen El Shaarawy. Agacé, l’attaquant s’en serait pris à l’Italien et le ton serait monté. Ce dernier s’est ensuite excusé auprès de ses partenaires. Le média assure ensuite que la Roma pourrait ainsi laisser partir Dzeko à la fin de la saison, tandis que l’Inter, West Ham et Everton seraient intéressés. Son prix serait évalué par la Louve à 20 M€.