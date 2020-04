En critiquant ouvertement Claude Puel lors d’un live organisé sur Instagram en compagnie de son ancien coéquipier au Stade Rennais Chris Mavinga, Yann M’Vila a mis le feu dans un club pas vraiment dans une sérénité absolue depuis quelques mois. Quelques heures plus tard, il se fendait d’un rétropédalage lors d’une story sur Instagram reprise par le compte twitter officiel des Verts où l’ancien international tricolore assurait que ses propos avaient été sortis de son contexte.

Des explications qui n’ont guère convaincu Christophe Dugarry. Sur RMC, le consultant n’a pas épargné Yann M’Vila et n’a pas apprécié son rétropédalage. « J’ai lu les propos de M’Vila que j’ai trouvés un peu durs. Mais moi, ce que je regrette, c’est qu’il retire ses propos. Il fait marche arrière mais il faut assumer ce que tu as dit. Aujourd’hui, c’est un garçon qui a 29 ans, qui a une certaine expérience, qui est un des tauliers de cette équipe. J’ai l’impression qu’il s’est mis en situation de leader de cette équipe pour essayer de faire passer un message et éventuellement de trouver une solution, de changer les choses. Et là, machine arrière, il nous explique que Claude Puel est extraordinaire, que tout va bien. Je n’ai pas trop aimé qu’il n’assume pas ses propos. » Le principal intéressé devrait apprécier.