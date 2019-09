Une victoire contre Dijon (2-1) lors de la 1ère journée de Ligue 1 et puis c’est tout. Depuis le 10 août et ce succès, l’AS Saint-Étienne n’a plus réussi à gagner une seule rencontre toutes compétitions confondues. Mercredi soir, les Verts ont encore chuté, à domicile face au FC Metz (0-1, 7e journée). Avec ce nouveau revers, le club du Forez pointe désormais à la dix-neuvième place du classement avec 5 petits points. Interrogé après la rencontre, Ghislain Printant a donc livré ses premières impressions. Et le coach de l’ASSE, grandement menacé, n’est pas très content.

« Je suis déçu. En colère par rapport à notre première mi-temps où l’on a manqué d’impact dans un match important. J’ai beaucoup de colère en moi, a expliqué le technicien de 58 ans avant de poursuivre. Oui (l’une de ses pires soirées, ndlr). C’est très difficile, je vous l’accorde. Après un résultat comme celui d’aujourd’hui, il faut prendre du recul. Les décisions que je prendrai ? Vous verrez. » Prochain rendez-vous pour l’AS Saint-Étienne dimanche face au Nîmes Olympique (17h).

