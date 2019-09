Jeudi, l’AS Saint-Etienne démarre sa campagne européenne en Ligue Europa par un déplacement en Belgique pour y affronter La Gantoise. Un retour sur la scène continentale qui réjouit le capitaine stéphanois Loïc Perrin.

Présent en conférence de presse, l’intéressé a évoqué l’importance des soirées européennes pour les Verts. « On a souvent vécu de superbes moments dans cette compétition. On a rencontré des gros clubs, vécu d’incroyables émotions. C’est une vraie Coupe d’Europe, d’autant plus pour nous à Saint-Etienne », a ainsi commenté Perrin.

