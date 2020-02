Rien ne va plus pour l’AS Saint-Étienne. Défaits à Brest dimanche (2-3), dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, les Verts sont désormais sur une série de quatre défaites consécutives en championnat. Actuellement 16e, le club du Forez affiche 28 points au compteur et ne compte que deux petites unités d’avance sur le barragiste, Dijon. Pour Loïs Diony (27 ans), buteur sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé, la formation dirigée par Claude Puel n’est pas à sa place dans l’Hexagone.

« L’ASSE n’a pas à être ici. Ça me fait mal de me dire que je joue le maintien. Il reste encore beaucoup de matches, mais on est sur énormément de défaites d’affilée », a confié l’attaquant des Verts, dans des propos relayés par L’Équipe, à l’issue de la rencontre perdue par les siens en Bretagne. Saint-Étienne tentera de relever la tête contre Reims, à Geoffroy-Guichard, le 23 février prochain (15h).