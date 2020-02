Une fois n’est pas coutume, la Ligue 1 propose une journée de championnat cette semaine. L’un des matches à ne pas rater en Ligue 1 Conforama est à n’en point douter la rencontre entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille. L’ASSE affronte l’OM, ce mercredi soir à 21h05 dans l’enceinte mythique de Geoffroy Guichard dans l’une des plus belles ambiances de France. Un stade qui devrait faire le plein pour l’occasion. Un Classique entre deux clubs historiques de Ligue 1 qui totalisent à eux deux plus de 19 titres de champions.

Dans un match toujours particulier, les deux équipes seront attendues au tournant. D’un côté, la formation stéphanoise, en plein doute ces dernières semaines, voudra donc s’offrir le scalp de l’actuel deuxième de Ligue 1, dans le dur depuis le début de l’année 2020. Et de l’autre, une équipe marseillaise qui va devoir réagir après deux 0-0 poussifs face à Angers puis à Bordeaux.

Cette rencontre entre deux des clubs les plus titrés de France sera très attendue et s'annonce très serrée. En effet, sur les 10 derniers ASSE-OM, il y a eu 7 résultats nuls pour deux victoires des Verts et une des Phocéens. Et la diffusion à la télévision de ce match au sommet se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce mercredi soir à 21h05.

Avec un mois offert cumulé à des réductions sur le prix de l'abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner et sans abonnement ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc du Championnat de France qui sera arbitré par Jérôme Brisard.

