S’il n’a pas la saveur d’un PSG-OM ou d’un ASSE-OL, la rencontre opposant l’ASSE au PSG est devenue un classique de la Ligue 1. À Geoffroy-Guichard, dimanche, l’AS Saint-Etienne reçoit le PSG pour le compte de la 25e journée de L1.

Une rencontre généralement spectaculaire entre les deux équipes à la forme diamétralement opposée. Si les Verts se sont rassurés en l’emportant 2-1 mercredi face à une équipe strasbourgeoise dans le dur actuellement, les résultats de l’ASSE depuis la mi-janvier ne sont guère reluisants, avec quatre défaites et un nul.

Au-delà des résultats décevants, c’est surtout la défense qui inquiète, côté Stéphanois. Sur les six derniers matches, les hommes de Jean-Louis Gasset ont encaissé 13 buts, soit plus de deux buts par match. Pas de bon augure avant d’accueillir la meilleure attaque de France et de très loin. Un PSG qui tourne à plus de trois buts par match. Autant dire qu’il devrait y avoir des buts à Geoffroy-Guichard ce dimanche.

Que vous soyez supporter parisien, stéphanois ou simplement amateur de beau jeu, le calendrier à venir s’annonce excitant : le PSG reçoit Montpellier le 20 février avant d’accueillir Nîmes le 23/02. Le 24/02, c’est un choc de L1 qui sera disputé entre l’AS Monaco et l’OL. Cela tombe bien, CANAL+ met en place une offre absolument exceptionnelle pour les lecteurs de Foot Mercato : pour seulement 19,90€ par mois et sans engagement, vous profitez de tout CANAL+ et CANAL+ Décalé ! Vous avez ainsi accès chaque semaine aux deux plus belles affiches de la Ligue 1, avec en exclusivité le match du samedi à 17h et celui du dimanche à 21h. En prenant votre abonnement ce dimanche 20 janvier, vous aurez ainsi l’occasion de suivre toutes les rencontres mentionnées plus haut et bien d’autres !

Cliquez ici pour regarder ASSE-PSG sans engagement