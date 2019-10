Match déjà décisif pour l’AS Saint-Etienne ce soir à Geoffroy-Guichard en Ligue Europa. Battus par La Gantoise lors de la première journée de la phase de poules, les Verts se doivent de l’emporter à domicile face à Wolfsbourg pour croire à une qualification. Mais les temps sont durs pour les hommes de Ghislain Printant, qui sera assis sur le banc peut-être pour la dernière fois ce soir.

Pour son possible ultime onze, il a choisi d’installer Robert Beric en pointe, avec Hamouma et Nordin sur les ailes et Khazri en soutien. À noter la titularisation de Youssouf dans l’entrejeu. Côté allemand, c’est du classique avec le 3-4-3 de Oliver Glasner. L’ancien Stéphanois Josuha Guilavogui figure bien dans l’entrejeu.

Les compositions d’équipe

ASSE : Moulin - Debuchy, Saliba, Perrin, Kolodziejczak - M’Vila, Cabaye - Nordin, Khazri, Hamouma - Beric

Wolfsbourg : Pervan - Tisserand, Bruma, Knoche - William, Arnold, Guilavogui, Roussillon - Brekalo, Weghorst, Klaus

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10