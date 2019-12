Choc au sommet en Liga où l’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone pour le compte de la 15e journée. Un match déjà important dans la course au titre.

A domicile, l’Atlético de Madrid mise sur son traditionnel 4-4-2 avec Jan Oblak dans les cages. Le gardien slovène peut compter en défense sur Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Mario Hermoso et Saul Niguez. Le double pivot est constitué de Thomas Partey et Hector Herrera. Angel Correa et Koke prennent les couloirs alors que Joao Felix soutient Alvaro Morata.

De son côté, le FC Barcelone mise sur un 4-3-3 assez classique. Marc-André ter Stegen figure dans les buts derrière Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Junior Firpo. Alignés au cœur du jeu, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic et Arthur Melo soutiennent Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann.

Les compositions :

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Felipe, Hermoso, Saul - Correa, Partey, Herrera, Koke - Felix, Morata

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Firpo - De Jong, Rakitic, Arthur - Messi, Suarez, Griezmann