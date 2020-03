Saúl Ñíguez (25 ans) est l’un des joueurs qui promet de belles années au football espagnol. Le milieu de terrain indéboulonnable de l’Atlético de Madrid attire les plus grands clubs et sa clause de 150 M€ n’effraie pas les cadors européens comme Manchester United et Manchester City.

Pour cette raison, les Colchoneros veulent prolonger leur pépite, déjà liée au club jusqu’en 2026. Mais voilà, d’après Mundo Deportivo, les agents du numéro 8 madrilène trouvent que le montant proposé par le club est insuffisant. Les négociations sont au point mort. Elles se sont encore interrompues avec la pandémie de coronavirus et les Matelassiers ne sont pas à l’abri de voir Saúl Ñíguez partir cet été.