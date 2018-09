Dans une interview exclusive accordée à Marca vendredi, l’attaquant de l’Atlético de Madrid Diego Costa a abordé le transfert avorté d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Après plusieurs semaines de tergiversations, le joueur français avait finalement décidé de rester à l’Atlético cet été. Un choix fort pour Costa qui comprend les hésitations de son partenaire au moment de trancher.

« J’ai compris Griezmann. Les gens critiquent, mais quand vous vous êtes investis beaucoup dans un club, vous pouvez penser à autre chose. Votre entourage peut vous dire que vous avez besoin d’un changement. Il a laissé parler son coeur, il voulait rester, être là. Bien sûr, une offre du Barça est importante, Messi, le club... C’est normal de réfléchir. L’Atlético est un grand club et Antoine est un leader. Il est resté avec nous et nous a donné la Ligue Europa, remporté la Super Coupe et la Coupe du Monde. C’est un garçon qui a montré les sentiments qu’il avait, » a ainsi expliqué l’international espagnol. Antoine Griezmann devrait sûrement apprécier cet hommage...