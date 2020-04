Avec la pandémie de coronavirus qui frappe tous les pays dans le monde, les dons se multiplient et les acteurs du monde du football font aussi de nombreux gestes. Ce jeudi soir, Auxerre, actuel onzième de Domino’s Ligue 2, a publié un communiqué pour faire part du don de son actionnaire majoritaire James Zhou.

« Souhaitant aider à surmonter la crise sanitaire que traverse la planète et solidaire de la France, James Zhou, propriétaire d’ORG Packaging et actionnaire majoritaire de l’AJ Auxerre, a décidé de faire don de 100 000 masques de protection, 20 000 tests de dépistage et 3 000 vêtements de protection. Ils seront mis à disposition par l’AJA aux services de santé de l’Auxerrois via l’hôpital d’Auxerre », explique l’AJA dans son communiqué.