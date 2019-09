Samedi, le FC Barcelone affrontera Getafe pour le compte de la 7ème journée de Liga. Une rencontre que ne disputera pas Ansu Fati (16 ans). Les Blaugranas ont en effet publié un communiqué annonçant le forfait de leur pépite.

L’ailier gauche souffre du tendon du genou droit. Sa récupération dictera son retour à la compétition explique le communiqué du Barça. A noter que Lionel Messi, Samuel Umtiti et Jordi Alba sont également forfaits pour ce match face à Getafe.

[INJURY NEWS] Ansu Fati has a tendon problem in his right knee and will miss Saturday's game at Getafe. More details https://t.co/YmlVT183c5 pic.twitter.com/0IVPbC3nJL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2019