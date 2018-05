Prêté cet hiver à Watford par le FC Barcelone, Gerard Deulofeu (24 ans) voit son avenir bouché en Catalogne. Utilisé par Ernesto Valverde en début de saison suite au départ de Neymar, il a vu son temps de jeu diminué comme neige au soleil. Une période difficile à vivre que ne veut plus rencontrer le joueur issu de la Masia.

Interrogé par Rac 1, il s’est opposé à un retour chez les Blaugranas : « Il n’y a pas d’options pour moi de revenir au Barça. Ils ne le veulent pas, moi non plus. Il me reste un an de contrat, mais cet été une vente aura lieu. Il n’y aura pas d’autre solution. »