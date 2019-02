Cet hiver, le FC Barcelone s’est montré très actif sur le marché des transferts. En effet, les Blaugranas ont enregistré les arrivées en prêt de Kevin-Prince Boateng et Jeison Murrillo, tandis qu’ils se sont assurés la venue de Frenkie de Jong l’été prochain. En plus, Jean-Clair Todibo a été recruté cet hiver.

Lors de la présentation de ce dernier, Eric Abidal a été interrogé sur la piste Matthijs de Ligt, le défenseur hollandais ciblé par le Barça. « Est-ce qu’on va laisser tomber la piste de Ligt ? Oui, car nous avons six défenseurs. Mais la réponse est facile. On ne parle que de nos joueurs, et Matthijs n’appartient pas au Barça. On verra », a ainsi déclaré Eric Abidal.