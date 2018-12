Très convoités par le FC Barcelone, les joueurs de l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, ont récemment déclaré qu’ils n’attendaient qu’un signe du club catalan pour avancer dans les négociations. Les deux hommes semblent également prendre le maximum d’informations sur les Blaugranas en vue de ce transfert.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré André Onana, gardien ajacide et formé à la Masia, qui a confié à Onda Cero et à la Cadena Cope que les deux hommes se sont renseignés auprès de lui sur la vie en Espagne. « De Jong et de Ligt m’ont posé des questions sur la Liga et sur la vie en Espagne. Ce que je sais, c’est qu’ils sont très bons et qu’ils sont prêts à jouer en Espagne. » Ça se rapproche pour le Barça.