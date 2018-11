Le FC Barcelone s’est incliné face au Betis (4-3) cet après-midi. Après la rencontre, Gerard Piqué s’est exprimé sur Ousmane Dembélé, qui était laissé en tribunes et au cœur des critiques en Espagne.

« Nous avons tous été jeunes et nous avons tous fait des erreurs. Le football, ça se joue sur 24 heures. On est là pour l’aider. Il a beaucoup de talent et beaucoup de marge de progression. L’entraîneur a décidé de ne pas le convoquer et il l’a sûrement fait pour qu’il progresse », a lancé le défenseur catalan.