Remplaçant au coup d’envoi du choc face au Borussia Dortmund, Antoine Griezmann a profité de la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé pour entrer plus tôt sur le terrain. Et hier, le Français a pu marquer sur une passe décisive de Lionel Messi.

Une première qui a forcément fait le buzz en Espagne. Et pour le Français, ça n’ira qu’en s’améliorant. « On a essayé de faire de bonne phase de jeu, des une-deux. Cette entente ira mieux. Il faut la travailler, jouer ensemble pour s’améliorer. on est sur la bonne voie », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.