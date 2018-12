Entre 2013 et 2017, Neymar a fait le bonheur du FC Barcelone. Depuis un an et demi maintenant, l’international brésilien évolue au Paris Saint-Germain, mais les rumeurs le renvoyant du côté de la Catalogne sont nombreuses. Et un autre joueur de la Seleçao aimerait bien le revoir chez les Blaugranas. Arrivé cet été dans le club espagnol, Arthur a en effet confié à Mundo Deportivo qu’il aimerait voir son compatriote revenir au Barça.

« Personnellement, je prie pour qu’il vienne, parce que c’est un crack, c’est indiscutable et je pense que plus il y a de bons joueurs dans l’équipe, mieux c’est. Personnellement, je fait tout pour qu’il revienne, mais il a sa vie, il sait ce qu’il fait et je ne sais pas quelle est la teneur des négociations, s’il y a des possibilités pour qu’il vienne ou pas. Mais c’est un ami et un professionnel que j’admire beaucoup et je serais très heureux s’il pouvait revenir ici », a lâché l’ancien joueur de Grêmio.