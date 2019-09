À l’occasion de la 4e journée de Liga, le FC Barcelone reçoit Valence sur sa pelouse du Camp Nou, samedi (21h). Mais cette rencontre se fera encore sans Lionel Messi (32 ans). Touché à la cuisse droit début août, l’Argentin n’a participé à aucune rencontre depuis le début de la saison.

Et selon les informations de Sport, l’attaquant ne prendra aucun risque avec sa blessure et devrait encore patienter avant de retrouver le chemin des terrains. Les médecins du club et le joueur ne veulent rien précipiter et ainsi éviter tout risque de rechute. Le quintuple Ballon d’Or pourrait être de retour pour le premier match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le mardi 17 septembre (21h).

