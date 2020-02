Cet après-midi, le quotidien Sport publiait un entretien avec Eric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone. Le dirigeant français expliquait notamment pourquoi le club avait pris la décision de se séparer d’Ernesto Valverde. « Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup », avait expliqué l’ancien joueur de l’OL pour justifier le licenciement de l’ancien coach. Ce qui n’a clairement pas plu à Lionel Messi, qui s’est exprimé sur son compte Instagram.

« Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies », a écrit l’Argentin, qui n’a donc pas apprécié qu’Abidal laisse entendre que les joueurs sont à l’origine du licenciement de Valverde. Ambiance...