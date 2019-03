Buteur hier soir lors de la large victoire du FC Barcelone contre le Betis (4-1), Luis Suarez avait été remplacé par Philippe Coutinho à la 90e minute du match, visiblement touché. Et le Barça a confirmé aujourd’hui que son avant-centre était blessé, indiquant qu’il serait indisponible entre 10 et 15 jours.

Suárez sera soigné par le staff médical catalan pendant la trêve internationale. Il manquera donc la China Cup avec la sélection uruguayenne (demi-finale le 22 mars contre l’Ouzbékistan), de même qu’Edinson Cavani, toujours blessé au quadriceps droit.

[MEDICAL REPORT]

@LuisSuarez9 out for 10-15 days

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 mars 2019