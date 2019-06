La page est difficile à tourner pour Luis Suárez. Plus d’un mois après avoir vécu l’impensable du côté d’Anfield, l’attaquant uruguayen du FC Barcelone a toujours du mal à expliquer la déroute des Blaugranas en Ligue des Champions : « Je ne l’imaginais pas parce qu’on est le Barça et on pensait au moins obtenir une, voire deux ou trois occasions pour marquer. On se l’est dit mais on est devenu nerveux, on a perdu beaucoup de ballons, on n’a pas eu la bonne attitude et je m’inclus dedans. »

« Les jours d’après ont été les pires moments de ma vie et de ma carrière avec la Coupe du monde 2014. Je voulais disparaître de ce monde, des réseaux sociaux... Je ne voulais plus emmener mes enfants à l’école, ils me voyaient triste. Je ne voulais plus rien faire, je ne riais plus... ça a été une période difficile », a confié le joueur de 32 ans à l’occasion d’un long entretien accordé à Fox Sports.

