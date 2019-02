Dans un entretien accordé à RMC Sport, Luis Suarez est revenu sur ses propos concernant Ousmane Dembélé qui avaient fait parler à l’époque. « Certains l’ont dit et Ousmane lui-même le sait, c’est un privilège de se trouver où nous sommes. Il faut peut-être se concentrer davantage et être plus responsable sur certains points », avait-il confié à l’époque. Il a donc justifié ses propos.

« Il est jeune. Il sait ce que signifie d’être au Barça. Il va apprendre le rôle qu’il a à tenir ici, au club. Les choses peuvent être mal interprétées. J’ai dit qu’il devait apprendre, précise l’Uruguayen. Moi aussi quand je suis arrivé à l’Ajax ou à Liverpool, j’ai appris des plus âgés. Et les jeunes ici font pareil. Je pense que le changement de club est très brutal en général. Un changement de club, de ville, de langue, nécessite un temps d’adaptation. Mais en tant que coéquipier, et dans le groupe, il s’est intégré dès le premier jour. L’espagnol qu’il parle se comprend. Et il s’entend très bien avec le groupe », a lancé l’Uruguayen.