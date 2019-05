Hier soir, le FC Barcelone a chuté contre le Valence CF en finale de la Coupe du Roi (1-2), une rencontre à laquelle n’a pas participé Luis Suárez, qui s’est fait opérer au ménisque interne du genou droit le 9 mai dernier. Une opération qui a parfois été mal vue, certains supporters catalans ne comprenant pas pourquoi l’Uruguayen se faisait soigner alors qu’il restait encore la finale de la Coupe du Roi à jouer.

Des critiques qui ont amené Luis Suárez à réagir, via un communiqué qu’il a publié sur son compte Twitter : « Je ne réagis pas souvent à ce qui se dit sur moi, mais cette fois-ci je me vois dans l’obligation de le faire, car je crois que de nombreuses choses sont dites avec de mauvaises intentions et remettent en question mon professionnalisme. La blessure qui m’a amené à passer en salle d’opération n’a absolument rien à voir avec le cartilage (de son genou droit, avec lequel il a connu de nombreuses blessures ces dernières années, ndlr), mais à cause d’une déchirure au ménisque que j’ai subi lors du match nul contre Liverpool. C’est pourquoi j’ai été forcé d’aller en salle d’opération et manquer la finale contre ma volonté. J’ai démontré tous les jours depuis que je suis arrivé au club que je suis à 100 % impliqué, que je donne tout à chaque entraînement et à chaque rencontre. »