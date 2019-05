Luis Suarez (32 ans), pourrait ne pas terminer la saison avec le FC Barcelone. Les Blaugranas ont en effet annoncé ce jeudi soir, que l’attaquant uruguayen va subir aujourd’hui une opération au ménisque interne du genou droit. Celle-ci sera menée par le docteur Cugat et sous la supervision du staff médical du Barça.

Le champion d’Espagne précise que la durée de l’indisponibilité du buteur et la nature exacte de sa blessure seront communiquées après l’intervention. Pour rappel, Luis Suarez a disputé trente-trois matchs en Liga cette saison pour vingt-et-un but marqués. Sa participation à la finale de la Coupe du Roi face à Valence est fortement compromise.

[ INJURY NEWS]

Luis Suárez to have arthroscopic surgery

More info https://t.co/2ebxXCetQX pic.twitter.com/5XFM5dKVZI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 mai 2019