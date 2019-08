Mundo Deportivo dévoile une petite bombe : alors que l’Inter de Miami fera ses débuts en MLS en 2020, l’objectif de son propriétaire David Beckham n’est autre que de s’offrir Luis Suarez. Et surtout, on apprend dans le média catalan que l’Uruguayen serait réceptif à l’intérêt de la franchise floridienne.

Cela ne veut pas dire qu’il va quitter Barcelone pour Miami cet été, mais c’est une destination que le joueur de 32 ans envisage sérieusement pour la suite de sa carrière, étant donné qu’il est conscient qu’il ne lui reste plus énormément d’années au plus haut niveau. Au sein du Barça, on pense qu’il pourrait envisager un départ cet hiver ou lors du prochain mercato estival...

