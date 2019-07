Les places vont être chères au FC Barcelone la saison prochaine, avec l’arrivée d’Antoine Griezmann et l’éventuel retour de Neymar. Et ça, Malcom l’a bien compris, du moins si on se fie aux informations dévoilées par Catalunya Radio.

Le média catalan explique que l’agent du joueur s’est réuni avec le Barça dans la journée de mardi pour communiquer au club l’envie de partir de l’ancien des Girondins de Bordeaux, qui souhaite jouer plus régulièrement. Arsenal ferait partie des équipes intéressées. Le FC Barcelone demande 60 millions d’euros.

MALCOM VOL MARXAR @rsalmurri : "L'agent del futbolista s'ha reunit avui amb el Barça i ha transmès la seva voluntat de marxar per tenir minuts" "Es treballa en una cessió remunerada. L'Arsenal és un dels equips interessats. El Barça en demana 60M" #TotCosta pic.twitter.com/aFX85ayJ3q — Tot costa (@totcosta) 16 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10