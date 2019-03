Très performant en 2019 (9 réalisations en 16 apparitions toutes compétitions confondues), Moussa Dembélé a séduit son coach et ses partenaires à l’Olympique Lyonnais. Il suffit de lire les déclarations de Bruno Genesio et Nabil Fekir à son sujet ce mardi en conférence de presse à Barcelone.

« Son évolution est très positive, normale pour un jeune joueur. Il avait besoin de temps pour s’adapter au groupe, au club, à la ville, etc. Il a continué à travailler, il est récompensé de ses efforts, avec des buts ce qui est très important pour un attaquant. Surtout, il a fait des progrès dans la transition défensive-offensive et dans son jeu dos au but », a ainsi apprécié son entraîneur. Son capitaine souligne lui sa confiance et son importance pour l’équipe. « Il est super bien en ce moment, il est bien en confiance, il aide l’équipe. Il a eu un petit temps d’adaptation, c’était un peu compliqué, aujourd’hui, il nous fait du bien », a-t-il lancé.