Le duel que toute l’Espagne et que tout le monde du football attendaient s’est finalement conclu sur un 0-0, après un match, on ne va pas se mentir, assez décevant. Pas de vainqueur, et c’est donc le Barça qui conserve sa première place en Liga. Après le match, Sergio Ramos s’est tout de même montré plutôt satisfait du visage montré par son équipe.

« Quand on ne gagne pas, on ne peut pas être content, prendre un point c’est positif mais bon... On a vu un Real avec de la personnalité, on est allé les chercher, on a fait peu d’erreurs. Je ne sais pas si on peut dire qu’on a mérité plus, mais on a eu quelques occasions de plus qu’eux. Ce n’est pas facile de priver le Barça du ballon, on a appliqué notre stratégie et ça c’est assez bien passé », a expliqué le capitaine merengue devant les caméras de Movistar à la fin de la rencontre.