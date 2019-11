Annoncé sur le départ ces derniers mois, suite à ses blessures à répétition, Samuel Umtiti n’a lui clairement pas envie de plier bagage et de quitter le FC Barcelone lors des prochains mercatos. « Je n’ai pas été dérangé par les rumeurs. J’étais réellement préoccupé par mon état de santé et je ne pensais qu’à prendre soin de mon genou, rien d’autre. Ici à long terme ? Oui, je suis très bien ici, on y vit bien, je travaille bien ici... », a-t-il confié à Marca.

Le défenseur des Blaugranas et de l’équipe de France, sous contrat jusqu’en juin 2023, a ensuite donné des nouvelles plus poussées de son genou. « Je me sens très bien, je travaille dur depuis des mois et j’espère pouvoir jouer (contre Dortmund). Je suis très bien. J’ai de bonnes sensations et je ne pense qu’à jouer. Je suis très, très bien. Mon genou est dans un parfait état », a-t-il lancé. De quoi mettre un terme aux rumeurs persistantes.