Le gardien allemand du FC Barcelone, titulaire indiscutable cette saison en Catalogne, où ses statistiques dans les cages sont impressionnantes, n’a pas toujours vécu des moments heureux au Barça. Arrivé en 2014 en Espagne, il avait souffert de la concurrence avec Claudio Bravo, qui débarquait au même moment (Bravo jouait la Liga alors que Ter Stegen disputait la C1 et la Coupe du Roi). Une situation qui a failli aboutir à son départ du club en 2016, comme l’a confié l’ex-portier de Mönchengladbach à DAZN : « Bravo et moi avons bien géré la situation au début. C’est un excellent gardien et il avait remporté sa place à ce moment-là. »

« L’entraîneur n’a pas eu à changer de gardien grâce à ses bonnes performances, a continué Ter Stegen. J’ai réfléchi, parce que ce que je voulais, c’était jouer, et j’ai pensé quitter Barcelone. » Finalement, Claudio Bravo s’est envolé pour Manchester City en 2016, laissant le champ libre à Ter Stegen pour s’imposer dans les cages des Blaugranas.