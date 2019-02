Marc-André Ter Stegen continue de casser la baraque avec le FC Barcelone. Le portier allemand s’affirme encore un peu plus comme l’un des meilleurs gardiens du monde, en atteste ses superbes arrêts lors du Clasico de mercredi soir face à Reguilon, Benzema ou encore Carvajal.

Car en effet, comme le rapporte Opta, Marc-André Ter Stegen a arrêté 47 des 55 derniers tirs qu’il a subi avec le FC Barcelone. Il n’a donc concédé que 8 petits buts en 55 tentatives. Tout simplement incroyable.

47 - Marc-André ter Stegen has saved 47 of the last 55 shots on target he has faced for @FCBarcelona (eight goals conceded). Spectacular. pic.twitter.com/c3IEH9iqg4

— OptaJose (@OptaJose) 27 février 2019