Le FC Barcelone est sur le point d’enregistrer la signature d’un jeune espoir brésilien. Selon les informations de Tribuna do Parana, les Blaugranas ont trouvé un accord avec Coritiba pour le transfert de Yan Couto, latéral droit de poche (1,68m) de 17 ans. Le montant de la transaction se situerait autour de 5 millions d’euros (plus 3 millions d’euros de bonus) et pourrait être officialisé dans les prochains jours.

Les dirigeants catalans négocieraient avec leurs homologues brésiliens depuis le mois de décembre dernier. Yan Couto, vainqueur (et passeur décisif en finale) de la dernière Coupe du Monde des moins de 17 ans avec la Seleção, était également courtisé par le Bayer Leverkusen ou encore Arsenal. Son contrat avec Coritiba expire en décembre 2020. Après la signature de Reinier au Real Madrid, c’est au tour d’un autre grand espoir brésilien de rejoindre les rangs d’un cador espagnol.