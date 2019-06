La semaine prochaine le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone auraient prévu de se rencontrer au sujet de Neymar (27 ans). Entre le PSG et l’international brésilien le torchon brûle et les deux parties souhaitent se séparer pour éviter des dommages collatéraux. Un retour au Barça est plus que jamais d’actualité. Si les dirigeants des deux clubs négocient, un autre acteur pourrait entrer dans la danse.

Selon les informations de Mundo Deportivo, Lionel Messi devrait rencontrer Neymar en marge de la demi-finale de la Copa America entre le Brésil et l’Argentine. Les deux hommes qui n’ont jamais rompu le contact depuis le départ de la star brésilienne à Paris, s’apprécient et rêvent d’évoluer à nouveau ensemble. Cette rencontre entre les deux intéressés pourrait peser lourd dans l’optique d’un retour de Neymar au FC Barcelone.

