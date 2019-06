Plus un jour ne passe sans qu’on évoque, de l’autre côté des Pyrénées, le transfert de Neymar du Paris Saint-Germain au FC Barcelone. Ce qu’on pensait impossible il y a encore quelques semaines devient de plus en plus probable puisque le Paris SG est vendeur et le vestiaire du FC Barcelone n’est pas contre un retour de celui qui avait quitté le navire voici deux ans au terme d’un feuilleton qui en a passionné plus d’un et qui a fait le bonheur des fans parisiens.

Les dirigeants du PSG tendent l’oreille donc. Sauf qu’il faudrait au club catalan débourser la modique somme de 300 millions d’euros pour récupérer l’Auriverde. Finalement, si on en croit les informations de Sport en ce dimanche matin, les deux positions pourraient se rapprocher puisqu’un rendez-vous entre les deux clubs est prévu dans la semaine afin de discuter de ce transfert. Et ce feuilleton pourrait prendre un nouveau tournant, plutôt à l’avantage des Blaugranas.

Leonardo décisif

En effet, Sport titre : « Neymar proche du Barça ». Le quotidien catalan explique que le Barça a refusé de payer 300 millions d’euros et que la formation du club de la capitale aurait revu ses exigences à la baisse. Leonardo aurait ainsi expliqué à ses dirigeants que se montrer intransigeant n’aurait aucun sens et qu’il était préférable à tout le monde qu’un accord rapide soit trouvé pour que le mercato parisien puisse se lancer dans de bonnes conditions.

Ainsi le chiffre de base se situerait donc aux alentours des 200 millions d’euros et l’idée qu’un ou plusieurs joueurs puissent être intégrés à la transaction a fait son chemin dans les têtes parisiennes qui refusaient jusqu’alors de descendre en dessous des 300 millions d’euros. De son côté, Le Parisien évoquait une somme encore inférieure. Reste à savoir si Coutinho, seul joueur pour lequel, pour le moment, les deux clubs sont d’accord, sera accompagné d’un autre catalan dans l’un des transferts les plus chers de tous les temps.

