Officiellement annoncé au FC Barcelone après de nombreux rebondissements, toujours en cours, Antoine Griezmann semble pouvoir préparer plus nettement la saison 2019-2020. Mais avant cela, l’attaquant passera la visite médicale demain et il ne sera pas tout seul comme l’annonce As.

L’international français (72 sélections) est convoqué à 9h ce dimanche en compagnie de quatorze autres joueurs, tous internationaux, et qui font leur retour au FC Barcelone. Ainsi, la nouvelle recrue Blaugrana sera accompagnée de Busquets, Piqué, Alba ou encore des Français Dembélé ou encore Umtiti.

