Récompensé hier soir du trophée du meilleur joueur catalan 2018, remis par l’UFEC (Fédération sportive de l’union catalane) et le quotidien Sport, Jordi Alba en a profité pour s’exprimer sur son avenir. Quand on lui a demandé s’il souhaitait prendre sa retraite au FC Barcelone, le latéral gauche espagnol s’est retourné vers son président Josep Maria Bartomeu, en lui demandant : « Président, qu’en dis-tu ? ». Il s’est ensuite expliqué plus sérieusement, dans des propos relayés par Sport : « c’est le club de ma vie, j’y suis arrivé à l’âge de huit ans. Je suis ici avec ma famille, dans le meilleur club du monde, et je veux prendre ma retraite (au Barça, ndlr). »

Le défenseur espagnol a ensuite évoqué son entente sur le terrain avec Lionel Messi : « c’est plus ou moins de la télépathie, c’est le meilleur joueur de l’histoire et il est facile de jouer à ses côtés. Notre relation fonctionne bien et nous espérons que ce sera comme cela pendant de nombreuses années. » Il a enfin conclu son discours en dévoilant ses ambitions avec les Blaugranas : « j’aimerais bien réaliser un triplé prochainement, mais cela sera très difficile. »