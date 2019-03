Le FC Barcelone s’est baladé au Camp Nou contre l’Olympique Lyonnais en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (5-1). Les Catalans l’ont emporté notamment grâce à l’extraterrestre Lionel Messi, auteur d’un doublé et de deux passes décisives. Mais ce match a été marqué par une polémique sur l’arbitrage et l’assistance vidéo.

En effet, le penalty obtenu par Luis Suarez sur un tacle de Jason Denayer a entraîné de vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Ce dernier a évoqué cette polémique, des propos rapportés par Sport. « Je le touche quand il est au sol sans le vouloir et je pense que ça me déstabilise. Mais il y a un arbitre et il peut le siffler », a ainsi répondu Luis Suarez.