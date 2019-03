Balayé par le FC Barcelone (1-5), l’Olympique Lyonnais a été éliminé hier soir de la Ligue des champions au stade des 8e de finale. Mais un fait de jeu a néanmoins fait polémique : le penalty accordé à Luis Suarez en première mi-temps et qui a permis à Lionel Messi d’ouvrir le score. Au ralenti, on voit que c’est l’Uruguayen qui marche sur le pied de Jason Denayer. Une action et un coup de sifflet qui n’a pas du tout plu à la twittosphère qui s’est empressée de caricaturer l’attaquant barcelonais et surtout le système d’assistance vidéo à l’arbitrage.