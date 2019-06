Cinq jours après le match aller de ces barrages Ligue 2/National 1 et la victoire du Gazélec Ajaccio sur la pelouse du Mans (2-1), les deux équipes se retrouvaient ce dimanche soir au Stade Ange-Casanova. Le club corse devait confirmer son bon résultat acquis à l’aller, tandis que la formation mancelle devait absolument marquer au moins deux buts. Après une première période sans le moindre but, Le Mans débloquait la situation au retour des vestiaires mais le but était refusé pour un hors-jeu (58e).

Finalement, le club de National 1 ouvrait la marque à la 73e minute grâce à Boissier. Il ne manquait donc plus qu’un but aux Manceaux pour accéder à la Ligue 2. De leur côté, les Gaziers manquaient l’égalisation puisque Jobello butait sur Kocic sur penalty (90e+3). Le temps additionnel défilait et au bout du bout, Soro offrait la montée au Mans d’un retourné acrobatique (90e+7, 0-2) ! Le match parfait pour Le Mans, qui obtenait donc son billet pour la Ligue 2 ! À l’inverse, le Gazélec Ajaccio descendait en National 1 au terme d’une soirée cauchemardesque.