Nouvelle recrue du Bayern Munich au même titre que Lucas Hernandez, Benjamin Pavard a été officiellement présenté par le Rekordmeister. En conférence de presse, le défenseur central - qui peut également évoluer côté droit - s’est exprimé quant à son arrivée en Bavière.

L’ancien joueur de Lille et du VfB Stuttgart s’est satisfait de rejoindre le champion d’Allemagne et a fait preuve d’ambition : « quand je pense au Bayern, je pense au meilleur club d’Allemagne et peut-être du monde entier. C’est une association qui peut remporter de nombreux titres. Pour moi, c’était le Bayern ou rien. »

