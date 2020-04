Comme prévu, le Bayern Munich a repris l’entraînement collectif lundi, dans des conditions particulières alors que la Bundesliga est toujours suspendue (actuellement jusqu’au 30 avril) en raison de la pandémie de coronavirus. Si d’autres clubs allemands ont aussi retrouvé les terrains d’entraînement, Bixente Lizarazu, ancien joueur du club bavarois (1997-2004), ne comprend pas cette décision.

« Ça me surprend de voir le Bayern s’entraîner. Ils essayent simplement de maintenir les joueurs dans la meilleure forme possible. Mais je ne vois pas l’intérêt de s’entraîner en petit groupe. L’important est de faire des petits matches. La préparation physique peut se faire à domicile », a estimé le champion du monde 1998 avec les Bleus et vainqueur de la Ligue des Champions en 2001 avec le Bayern au micro de RTL ce samedi.