Victime d’une déchirure du ligament syndesmotique (cheville) en août dernier, Kingsley Coman a manqué plusieurs mois de compétition. Revenu sur les pelouses le 1er décembre, l’international français a depuis disputé 16 matches toutes compétitions confondues. Ces derniers mois, l’ancien joueur de la Juventus semble se sentir un peu mieux, et ça n’est pas pour rien. Dans une interview accordée à Socrates Magazin, le joueur de 22 ans a en effet expliqué qu’il avait rencontré Uli Hoeneß, le président du champion d’Allemagne.

« Il y a quelques mois, Uli Hoeneß m’a invité chez lui sur le lac Tegernsee, pour que nous puissions mieux nous connaître et échanger des idées, juste tous les deux. L’ambiance était très agréable, il m’avait préparé de délicieux biscuits bavarois, a déclaré Kingsley Coman avant de poursuivre. Après cette conversation, j’ai encore mieux compris pourquoi beaucoup de personnes disent que le Bayern Munich est une famille. Il m’a dit que si je donne tout pour le club tous les jours, les patrons seront toujours là pour moi et seront à mes côtés. Depuis cette conversation, je me sens encore plus à l’aise. »