Victime d’une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite le 22 octobre dernier sur la pelouse de l’Olympiakos, Lucas Hernández (23 ans) avait été opéré avec succès deux jours après. De retour sur les pelouses allemandes à l’occasion du choc entre le Bayern Munich et Leipzig (0-0, le 9 février dernier), l’international tricolore a effectué sa première rencontre pleine dans la peau d’un titulaire lors du succès des Bavarois ce vendredi face à la lanterne rouge de Bundesliga, Paderborn (3-2). Interrogé par L’Equipe, l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid a donné des nouvelles rassurantes sur son état de forme.

« Jouer un match en entier me fait beaucoup de bien. Je ne suis certes pas encore à 100 % de mes capacités physiques, mais je me sens de mieux en mieux. J’ai la sensation de retrouver progressivement mon rythme. Ça faisait vraiment longtemps que je n’avais pas joué quatre-vingt-dix minutes (depuis le 19 octobre, à Augsbourg, 2-2). Même si j’ai ressenti quelques légères douleurs à la fin du match, ma cheville tient bon. Si je continue comme ça, je suis convaincu que je serai au top lors de la dernière ligne droite de la saison ». Lucas Hernández, recrue la plus chère de l’histoire du Bayern (80M€), devrait faire partie des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2020 avec l’équipe de France s’il est épargné par les blessures.