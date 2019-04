Der Klassiker, le choc entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund revêt cette année d’un intérêt particulier. En tête, les Marsupiaux disposent de deux points d’avance sur le Rekordmeister à 7 journées de la fin. Pour combler son retard, la formation de Niko Kovac s’organise dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les buts. Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels et David Alaba forment la ligne défensive tandis que Thiago Alcantara et Javi Martinez évolueront en sentinelle. Devant eux, Serge Gnabry Thomas Müller et Kingsley Coman composent la ligne de trois, avec Robert Lewandowski positionné juste au-dessus à la pointe de l’attaque.

De son côté, le Borussia Dortmund s’avance sûr de ses forces avec Roman Bürki dans les cages. Lukasz Piszczek et Dan-Axel Zagadou évoluent en tant que latéraux tandis que l’axe de la défense est occupé par Manuel Akanji et Abdou Diallo. Thomas Delaney et Axel Witsel composent un solide double pivot. Seul en pointe de l’attaque Marco Reus est soutenu par Jadon Sancho, Mahmoud Dahoud et Jacob Bruun Larsen.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Alcantara, Martinez - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Zagadou - Witsel, Delaney - Sancho, Dahoud, Bruun Larsen - Reus