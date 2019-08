Cet été, le Bayern Munich n’a pas hésité à miser gros sur le mercato. Les Bavarois ont notamment payé 80 millions d’euros pour arracher Lucas Hernandez à l’Atlético de Madrid. Mais le polyvalent défenseur est arrivé blessé en Bavière. En conférence de presse, Niko Kovac, son entraîneur, a donné de ses nouvelles.

« Il a été out pendant six mois. Il a juste joué quelques minutes. Nous essayons de l’intégrer. La trêve internationale de septembre sera importante. S’il est appelé, il aura peut-être quelques minutes, ce qui sera plus facile pour nous ». Réponse le 29 août, puisque Didier Deschamps dévoilera sa liste ce jour-là.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10